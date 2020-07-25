Собак натаскали искать людей с коронавирусом
На Корсике собак научили распознавать людей, зараженных COVID-19, по запаху. Первая поисковая операция состоялась в порту Порто-Веккьо, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного за проведение кампании Брюно Мастраччи.
Собакам предлагается обнюхать не человека, а специальный компресс с его потом из подмышки. Проверка «диагноза», установленного четвероногими, завершается в университете Корсики в Корте. Туда передают контрольные образцы на исследование.
Известно, что собаки прошли трехмесячную тренировку. Подобные проверки планируют начать и в других портах Корсики уже в ближайшее время.
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