Собак натаскали искать людей с коронавирусом

На Корсике собак научили распознавать людей, зараженных COVID-19, по запаху. Первая поисковая операция состоялась в порту Порто-Веккьо, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ответственного за проведение кампании Брюно Мастраччи.

Собакам предлагается обнюхать не человека, а специальный компресс с его потом из подмышки. Проверка «диагноза», установленного четвероногими, завершается в университете Корсики в Корте. Туда передают контрольные образцы на исследование.

Известно, что собаки прошли трехмесячную тренировку. Подобные проверки планируют начать и в других портах Корсики уже в ближайшее время.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:КоронавирусСобаки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры