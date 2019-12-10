Снег придёт в Москву только в конце декабря
Устойчивый снежный покров в Москве установится только в конце декабря. Об этом заявили в центре погоды «Фобос». Специалисты добавили, что сейчас температура воздуха в столичном регионе климатическую норму декабря более чем на 4 градуса. При этом средняя дата установления постоянного снежного покрова в Москве приходится на 26 ноября, отмечают argumenti.ru.
Накануне НСН писала, что в большинстве регионов России температура воздуха в декабре заметно превышает климатическую норму и в ближайшие дни ситуация коренным образом не изменится. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Специалисты подчёркивают, что в отдельных районах страны столбик термометра поднялся на 16 градусов выше нормы. В зоне положительной аномалии окажется почти вся территория страны. Исключения составят юг Европейской части и некоторые районы Дальнего Востока.
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