Снег и морозы ожидаются в Москве 14 ноября
До 12 ноября в Москве продержится теплая погода, а с 13 ноября ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
К 14 ноября температура может опуститься до отрицательных значений, выпадет небольшой снег. И днем, и ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.
Ранее синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России. Зима в центральных регионах наступит по календарю, примерно 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+5 335 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 492 / сут.
- СМИ: Готовность Зеленского к диалогу с Москвой демонстрирует раскол в НАТО
- Снег и морозы ожидаются в Москве 14 ноября
- СМИ: Вашингтон не будет передавать Киеву беспилотники Gray Eagle
- Филолог сообщил, какое слово может стать словом года в России
- Биткойн опустился ниже $16 тысяч
- Байден: США не втянутся в конфликт на Украине
- СМИ: в Кремле готовятся к посланию Путина Федеральному собранию
- Во Франции призвали Россию к сохранению диалога
- Байден назвал смешными беседы об импичменте
- Зеленский надеется на сохранение помощи со стороны США после выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru