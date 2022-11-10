Снег и морозы ожидаются в Москве 14 ноября

К 14 ноября температура может опуститься до отрицательных значений, выпадет небольшой снег. И днем, и ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России. Зима в центральных регионах наступит по календарю, примерно 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

