Снег и морозы ожидаются в Москве 14 ноября

До 12 ноября в Москве продержится теплая погода, а с 13 ноября ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Снега пока не ожидается». Синоптик рассказал о погоде в Москве на текущей неделе

К 14 ноября температура может опуститься до отрицательных значений, выпадет небольшой снег. И днем, и ночью ожидается от минус 3 до плюс 2 градусов.

Ранее синоптики изменили прогноз погоды на декабрь в Центральной России. Зима в центральных регионах наступит по календарю, примерно 1 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СнегПогода В Москве
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