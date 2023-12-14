«Смотря что закусывать!»: Путина спросили про новогодние салаты

Президента России Владимира Путина в рамках ежегодной большой пресс-конференции попросили выбрать между "Селедкой под шубой" и "Оливье".

Вкус салата «Цезарь» в России изменится из-за запрета на ввоз анчоусов

"Смотря что закусывать!" - ответил российский лидер.

Ранее стало известно, что Стоимость салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой" выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: стоп-кадр с трансляции
ТЕГИ:Прямая Линия С Владимиром ПутинымВладимир ПутинИтоги ГодаНовый Год

Горячие новости

Все новости

партнеры