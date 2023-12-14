«Смотря что закусывать!»: Путина спросили про новогодние салаты
14 декабря 202316:04
Президента России Владимира Путина в рамках ежегодной большой пресс-конференции попросили выбрать между "Селедкой под шубой" и "Оливье".
"Смотря что закусывать!" - ответил российский лидер.
Ранее стало известно, что Стоимость салатов "Оливье" и "Сельдь под шубой" выросла на 6% и 4%, больше всего из ингредиентов традиционных новогодних блюд подорожали морковь и куриные яйца – их рост составил 20%, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru