СМИ: Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина
Американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина, сообщает издание Newsweek.
Официального подтверждения этой информации пока не было.
Ранее Карлсон рассказал, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. «Известия» опубликовали разговор с Карлсоном, где он прокомментировал реакцию американских СМИ на свою поездку, назвав их сумасшедшими, покрутив пальцем у виска. На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с Владимиром Путиным, журналист ответил коротко: «Посмотрим».
Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в свою очередь заявил, что Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru