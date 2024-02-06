СМИ: Журналист Такер Карлсон взял интервью у Владимира Путина

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Ранее Карлсон рассказал, что приехал в Россию, так как много о ней читал и хотел увидеть страну своими глазами. «Известия» опубликовали разговор с Карлсоном, где он прокомментировал реакцию американских СМИ на свою поездку, назвав их сумасшедшими, покрутив пальцем у виска. На вопрос о том, собирается ли Карлсон провести интервью с Владимиром Путиным, журналист ответил коротко: «Посмотрим».

Независимый кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший в свою очередь заявил, что Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина, напоминает «Радиоточка НСН».

