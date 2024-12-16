Асад признался, что оставался в Дамаске до 8 декабря

Отмечается, что в дни наступления вооружённой оппозиции Асад не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.

По его словам, о падении Дамаска он узнал находясь в Хмеймиме. Сирию Асад покинул только вечером 8 декабря.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экс-президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает RT.

