Асад признался, что оставался в Дамаске до 8 декабря

Экс-президент Сирии Башар Асад оставался в столице страны Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Об этом говорится в заявлении, которое в соцсетях опубликовала канцелярия сирийского лидера.

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Отмечается, что в дни наступления вооружённой оппозиции Асад не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.

По его словам, о падении Дамаска он узнал находясь в Хмеймиме. Сирию Асад покинул только вечером 8 декабря.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что экс-президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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