Асад признался, что оставался в Дамаске до 8 декабря
Экс-президент Сирии Башар Асад оставался в столице страны Дамаске вплоть до раннего утра 8 декабря. Об этом говорится в заявлении, которое в соцсетях опубликовала канцелярия сирийского лидера.
Отмечается, что в дни наступления вооружённой оппозиции Асад не рассматривал возможность ухода в отставку и бегства из страны.
По его словам, о падении Дамаска он узнал находясь в Хмеймиме. Сирию Асад покинул только вечером 8 декабря.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что экс-президента Сирии Башара Асада следует привлечь к ответственности, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Задержанные в Тунисе россияне содержатся в тюрьме с жесткими условиями
- В Москве провели первые свадьбы под водой
- Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
- Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию
- В Северной Осетии раскритиковали «Смешариков» за серию о пирогах и Нюше
- В Суздале потребовали проверить Лебедева на пропаганду ЛГБТ
- СМИ: Шольц предложил распустить парламент после провала вотума доверия
- Путин: Не ставкой единой жива экономика
- Канделаки заявила, что Запад превратил введение санкций в шоу
- Куценко рассказал, как Тарантино предлагал ему роль в «Бесславных ублюдках»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru