СМИ: Закрытый на ремонт участок Замоскворецкой ветки московского метро откроют 10 мая

Участок между «Орехово» и «Автозаводской» был закрыт в ноябре 2022 года в связи необходимостью провести ремонт 120-метрового тоннеля на участке между «Царицыно» и «Кантемировской».

Источники MSK News утверждают, что приказ о возобновлении движения поездов уже подписан, торжественная церемония открытия участка запланирована на 9 мая.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в ходе ремонта тоннель будет практически проложен заново, работы будут завершены в конце мая, сообщает ТАСС.

