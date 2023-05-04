СМИ: Закрытый на ремонт участок Замоскворецкой ветки московского метро откроют 10 мая
Южный участок Замоскворецкой (зеленой) ветки московского метро откроют для пассажиров 10 мая, сообщает РБК со ссылкой на близкий к Департаменту транспорта источник.
Участок между «Орехово» и «Автозаводской» был закрыт в ноябре 2022 года в связи необходимостью провести ремонт 120-метрового тоннеля на участке между «Царицыно» и «Кантемировской».
Источники MSK News утверждают, что приказ о возобновлении движения поездов уже подписан, торжественная церемония открытия участка запланирована на 9 мая.
Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов заявил, что в ходе ремонта тоннель будет практически проложен заново, работы будут завершены в конце мая, сообщает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru