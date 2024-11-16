СМИ: Задержанные в Чаде россияне, включая социолога Шугалея, прибыли в Москву
Три россиянина, включая социолога Максима Шугалея, и гражданин Белоруссии, удерживаемые в Чаде, освобождены и прибыли в Москву, сообщают РИА Новости со ссылкой на коллег Шугалея.
Ранее агенство со ссылкой на посла Чада в Москве Адама Бешира также писало, что президент страны Махамат Идрис Деби принял решение освободить задержанных в стране россиян. Он заявлял, что они будут переданы властям РФ.
Максима Шугалея удерживали в аэропорту столицы Чада с 19 сентября без предъявления обвинений и без объяснения причин. По данным источников РИА Новости, социолог уже бывал в Чаде, и у него не возникало проблем.
В МИД РФ сообщали, что находятся на связи с властями республики по этому вопросу и предпринимают «необходимые шаги», чтобы как можно скорее вызволить граждан, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru