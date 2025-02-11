СК подозревает замглавы Мытищ в незаконной выдаче жилищного сертификата
Заместителя главы администрации города Мытищи заподозрили в халатности, которая привела к незаконной выдаче жилищного сертификата. Об этом сообщается пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.
Как уточнили в ведомстве, грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации выявили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата.
По версии следствия, чиновники не проверили информацию о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и о доходе семьи, поскольку правильный расчет среднего дохода исключил бы получение жилищного сертификата. При этом решение о признании семьи малоимущей принимали две комиссии по председательством заместителя главы администрации Мытищ.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо расширить перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. По его словам, в этот список следует включить мошенничество и растрату, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Угрозу авиационной атаки объявляли в Ростовской области
- Женщина в Канаде выиграла в лотерею дважды за одну неделю
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 300 военнослужащих и два танка
- Глава Минпросвещения анонсировал создание домена «Образование»
- В ГД объяснили посягательство Японии на Южные Курилы «синдромом проигравшего»
- Росавиация: В Москву из Вашингтона сегодня выполнен разовый технический рейс
- Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади
- Женщина погибла при опрокидывании автобуса в Кузбассе
- СМИ: Победитель «Битвы иллюзионистов» потребовал от Чеботиной 1,7 млн рублей
- Депутаты Госдумы приняли закон о «периоде охлаждения» по кредитам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru