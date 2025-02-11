СК подозревает замглавы Мытищ в незаконной выдаче жилищного сертификата

Как уточнили в ведомстве, грубые нарушения со стороны должностных лиц местной администрации выявили в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с целью получения жилищного сертификата.

По версии следствия, чиновники не проверили информацию о проживании 13 человек в однокомнатной квартире и о доходе семьи, поскольку правильный расчет среднего дохода исключил бы получение жилищного сертификата. При этом решение о признании семьи малоимущей принимали две комиссии по председательством заместителя главы администрации Мытищ.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что необходимо расширить перечень преступлений, за которые предусмотрена конфискация имущества. По его словам, в этот список следует включить мошенничество и растрату, передает «Радиоточка НСН».

