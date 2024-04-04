СМИ: Xiaomi в 2024 году прекратит поддержку более 30 моделей смартфонов

Китайская компания Xiaomi намерена в 2024 году прекратить поддержку более 30 моделей смартфонов. Об этом сообщает Hyper OS Updates.

В КНР начинаются продажи первого электромобиля Xiaomi

Издание ссылается на обновлённый список актуальных гаджетов бренда, согласно которому многие модели получат в текущем году последнее обновление.

В частности, это смартфоны серий Redmi 10, Redmi Note 10, Xiaomi Pad 5, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi Mi 10, Poco X3 GT, Poco C31, Poco C40 и другие.

Уточняется, что финальный апдейт с улучшением безопасности они получат до конца ииюня 2024 года, после чего Xiaomi прекратит их поддержку.

Ранее владельцы смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi в России и в мире заявили о цикличной перезагрузке операционной системы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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