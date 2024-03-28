В КНР начинаются продажи первого электромобиля Xiaomi
В Китае 28 апреля стартуют продажи первого электромобиля компании-производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi, сообщает РИА Новости.
Заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах. Компания пока не раскрывает стоимость, однако глава Xiaomi Лэй Цзюнь ранее говорил, что у автомобиля мало конкурентов за 500 тысяч юаней (около 70 тысяч долларов). SU7 имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Седан будет выпускаться в двух версиях: одна с запасом хода до 668 километров на одной зарядке, а другая — до 800 километров.
Представленный в конце 2023 года электромобиль выполнен в серебристой цветовой гамме, имеет легкосплавные диски с пятью спицами в паре с шинами Michelin, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru