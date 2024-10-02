СМИ: Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище
Народный артист РФ Вячеслав Добрынин будет похоронен 4 октября на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на источник в окружении композитора сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о так называемой «Аллее звёзд».
«Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой «Аллее звёзд», - сказал он.
Ранее Московский футбольный клуб «Динамо», болельщиком которого был Добрынин, объявил, что кубковый матч против «Спартака» начнётся с минуты молчания в память о композиторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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