СМИ: Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище

Народный артист РФ Вячеслав Добрынин будет похоронен 4 октября на Троекуровском кладбище. Об этом со ссылкой на источник в окружении композитора сообщает РИА Новости.

Путин выразил соболезнования родным и близким Добрынина

Собеседник агентства уточнил, что речь идёт о так называемой «Аллее звёзд».

«Добрынина похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища, на так называемой «Аллее звёзд», - сказал он.

Ранее Московский футбольный клуб «Динамо», болельщиком которого был Добрынин, объявил, что кубковый матч против «Спартака» начнётся с минуты молчания в память о композиторе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МузыкаКомпозиторПохороныТроекуровское Кладбище

Горячие новости

Все новости

партнеры