СМИ: Власти изучат идею включения спутникового интернета в цену авиабилета

По словам представителей отрасли, никто не будет платить за интернет дополнительно, поэтому нужно проработать вопрос, будет ли включена эта услуга в цену билета. Предлагается взымать плату до 5% от стоимости билета.

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний уже в 2027-2028 годах, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский со ссылкой на данные Минцифры на пленарной сессии форума "Цифровая транспортация". Эксперты отмечают, что техническая возможность проведения такой связи сегодня есть, специалисты прорабатывают детали. При этом, по его словам, именно от условий операторов будет зависеть бесплатность услуги.

Только один российский провайдер цифровых услуг обладает достаточно развитой инфраструктурой для обеспечения бесперебойного Wi-Fi в поездах, однако проект потребует существенных вложений. Об этом рассказал руководитель проектов строительства телекоммуникационной сети Игорь Ящук «Радиоточке НСН».

