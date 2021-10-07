СМИ: Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ
7 октября 202110:39
Актера Валерия Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.
Отмечается, что у актера на 75-85% поражены легкие.
Ранее народного артиста России, который был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию
У 67-летнего актера есть хронические проблемы с средцем, врачи оценивали ее состояние как тяжелое.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+25 133 / сут.
Умерли
213 тыс.+929 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+19 841 / сут.
- Власти Курска введут QR-коды из-за ситуации с коронавирусом
- В Госдуме сообщили, что Терешкова может возглавить комиссию по этике
- СМИ: В Турции задержали разыскиваемого Интерполом террориста с российским гражданством
- СМИ: Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ
- В Совфеде отреагировали на слова литовского политика о «развале России»
- Экс-замминистра Ракова заявила, что не скрывалась от следствия
- Кузнецова подтвердила, что её кандидатуру предложили на пост вице-спикера Госдумы
- На Украине назвали возможные сроки распада страны
- Лукашенко поздравил Путина с днём рождения
- В Баку допустили проведение встречи глав МИД Азербайджана и Армении
6 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru