СМИ: Валерия Гаркалина перевели на ИВЛ

Актера Валерия Гаркалина перевели на аппарат искусственной вентиляции легких, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Отмечается, что у актера на 75-85% поражены легкие.

Ранее народного артиста России, который был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию

У 67-летнего актера есть хронические проблемы с средцем, врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

