СМИ: В Российском архиве снова обнаружили муляж документа

В Российском государственном военно-историческом архиве обнаружили муляж «Указ императора Петра I от 11.11.1723 г.», сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.

Украденный из архивов России указ Петра II продали на аукционе во Франции

Подмену выявили после того, как документ был выставлен на торги аукционным домом International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.

В результате проверки архивариусы установили, что документ, выставленный на аукцион, идентичен одному из хранимых в архиве указов. Однако более тщательное изучение выявило ряд отличий, которые указали на подделку.

Письмо об этом было направлено в Росархив 18 ноября 2024 года. В настоящее время ведется проверка по данному факту.

Напомним, ранее замдиректора Российского государственного военно-исторического архива Василиса Денисова заявила в полицию о пропаже указа императора Петра II об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга от 9 сентября 1727 года. В архиве вместо документа оставили муляж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже этот документ продали на аукционе французского аукционного дома Аguttes.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Пресс-служба Комплекса социального развития
ТЕГИ:КражаАрхивные Документы

Горячие новости

Все новости

партнеры