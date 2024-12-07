СМИ: В Российском архиве снова обнаружили муляж документа
В Российском государственном военно-историческом архиве обнаружили муляж «Указ императора Петра I от 11.11.1723 г.», сообщает газета «Известия» со ссылкой на собственный источник.
Подмену выявили после того, как документ был выставлен на торги аукционным домом International Autograph Auctions Europe S.L. в Испании.
В результате проверки архивариусы установили, что документ, выставленный на аукцион, идентичен одному из хранимых в архиве указов. Однако более тщательное изучение выявило ряд отличий, которые указали на подделку.
Письмо об этом было направлено в Росархив 18 ноября 2024 года. В настоящее время ведется проверка по данному факту.
Напомним, ранее замдиректора Российского государственного военно-исторического архива Василиса Денисова заявила в полицию о пропаже указа императора Петра II об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга от 9 сентября 1727 года. В архиве вместо документа оставили муляж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже этот документ продали на аукционе французского аукционного дома Аguttes.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru