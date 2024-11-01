Украденный из архивов России указ Петра II продали на аукционе во Франции
Подлинник указа императора Петра II, который был украден из Российского государственного военно-исторического архива, продали на аукционе французского аукционного дома Аguttes.
Из карточки лота на сайте аукционного дома следует, что аукцион состоялся 31 октября днем. Торги начинались от 1000-1200 евро, а закончились результатом в 3120 евро (порядка 330 тысяч рублей). Отмечается, что указ очень редкий, так как император умер в 14 лет.
Ранее, 24 октября, замдиректора архива Василиса Денисова заявила о пропаже документа в полицию. Речь идет об указе императора Петра II об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга от 9 сентября 1727 года. В архиве вместо документа оставили муляж. В настоящий момент ведется проверка по факту пропажи подлинника, передает «Радиоточка НСН».
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