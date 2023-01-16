СМИ: В России составили список неисправностей, за которые будут штрафовать автомобилистов

По данным издания, документ уже обсудила рабочая группа «Безопасность дорожного движения», в ближайшие дни его рассмотрит рабочая группа «Автомобильный транспорт». Предполагается, что члены рабочих групп поддержат поправки.

Как ожидается, документ запретит водителям легковых машин и легких грузовиков ездить на летних покрышках с декабря по февраль, на шипованных — с июня по август. Регионы смогут самостоятельно увеличивать длительность сезонного запрета. В то же время водителей тяжелых грузовиков и автобусов обяжут в зимний сезон возить с собой цепи противоскольжения. Нарушителям грозит штраф в 500 рублей.

Кроме того, автомобилистам запретят применять в фарах источники света, не соответствующие эксплуатационной документации: например, нештатные ксеноновые и светодиодные лампы. Также нарушениями будут считаться неработающие автоматический корректор фар, фонарь заднего хода, стоп-сигналы, антиблокировочную систему ABS на основании индикатора на приборной панели.

Также в перечень нарушений включат демонтаж регулятора тормозных сил, перегибы, трещины, надрывы, надрезы или разрывы тормозных трубопроводов и шлангов.

Новые правила могут вступить в силу с 1 сентября после необходимых согласований и подписания премьер-министром Михаилом Мишустиным.

