СМИ: В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами

Стоматологи заявляют о проблемах с поставками ряда препаратов из Европы и США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли.

Так, прекратились поставки американского препарата для обезболивания – Убистезина и цемента «Витремер» для лечения зубов у детей, задерживается и немецкий Ультракаин «Санофи Авентис». Также специалисты отмечают отсутствие шлифовальных дисков компании «3М».

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Представитель «Первой семейной клиники Петербурга» Ирина Лукашенок рассказала, что на фоне ухода компаний и санкций российские специалисты используют отечественные аналоги, но зачастую их эффективность все-таки ниже.

Ранее главный врач клиники Smile Studio Луиза Автандилян в пресс-центре НСН успокоила своих клиентов, которые на фоне санкций массово стали записываться на прием, боясь остаться без брекетов. По ее словам, все необходимое все-таки можно купить на российском рынке, но цены выросли.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:МедицинаСанкции Против РоссииВрачи
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