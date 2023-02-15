СМИ: В России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами

Стоматологи заявляют о проблемах с поставками ряда препаратов из Европы и США. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей отрасли.

Так, прекратились поставки американского препарата для обезболивания – Убистезина и цемента «Витремер» для лечения зубов у детей, задерживается и немецкий Ультракаин «Санофи Авентис». Также специалисты отмечают отсутствие шлифовальных дисков компании «3М».