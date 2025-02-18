СМИ: В России 13,8% жителей сдают экзамен по вождению с первой попытки
Доля жителей России, которые сдают экзамен по вождению «в городе» с первого раза, выросла: по итогам прошлого года показатель достиг 13,8%, тогда как в 2023 году он составлял 12,1%. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.
По словам президента Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяны Шутылевой, показатель вырос благодаря изменениям в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права с 1 апреля прошлого года. Она отметила, что россияне боятся ждать по полгода после неудачи и стараются сдать «город» с первых трех попыток.
Подчеркивается, что суммарно за 2024 год в РФ выдали 1,34 млн водительских прав.
Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с НСН заявил, что в среднем 30 часов вождения мало для успешной сдачи экзамена на права, человек не сможет освоить важные нюансы поведения на дороге, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В России 13,8% жителей сдают экзамен по вождению с первой попытки
- Эксперт Ручьев: Новостройки могут подорожать на 30-40%
- Котяков рассказал о сбалансированном календаре праздников на 2025 год
- В Москве завершились съемки исторического сериала «Князь Андрей»
- Мошенники начали звонить школьникам и требовать код от «Госуслуг»
- Винник опроверг, что в США ему грозили 200 лет тюрьмы
- Армия России освободила Ямполовку в ДНР
- СМИ: В Свердловской области умерли два футболиста одной команды
- Песков: Путин неоднократно выражал готовность провести переговоры с Зеленским
- Депутат Бессараб заявила о нулевом шансе введения семейного налогообложения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru