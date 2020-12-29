СМИ: В отношении бывшего схимонаха Сергия заведено дело о склонении к самоубийству
29 декабря 202007:49
Уголовное дело о склонении к совершению самоубийства возбуждено в отношении отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Романова). Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
В ночь на вторник бывший священнослужитель был задержан для дачи показаний в Среднеуральском женском монастыре.
Как сообщает Ura.ru со ссылкой на адвоката бывшего священника Светланы Герасимовой, сегодня утром его отправят самолетом в Москву.
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28 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru