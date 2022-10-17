СМИ: в Москве прекратят розыскные мероприятия в отношении уклонистов

Проводящиеся в Москве розыскные мероприятия в отношении уклонистов прекратятся. Об этом со ссылкой на военный комиссара столицы Максима Локтева сообщает Telegram-канал «Shot».

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«Уклоняющиеся от призыва не будут числиться в розыске», - цитирует военкома издание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, о завершении мобилизации в столице, отметив, что повестки, разосланные по месту жительства и предприятиям, прекращают действие, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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