ФТС восстановит инфраструктуру порта Мариуполя летом 2025 года

Восстановление некоторых инфраструктурных объектов в порту Мариуполя планируют завершить летом следующего года. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Как отметили в ведомстве, на таможенных постах Мариупольский и Морской порт Мариуполь проходят ремонтные работы, в рамках которых ведутся реконструкция и восстановление зданий, систем отопления, водоснабжения. Кроме того, здесь обустраивают служебные помещения.

«Сроки завершения ремонта — лето 2025 года», — подчеркнули в ФТС.

Ранее стало известно, что предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» в Мариуполе могут передать в управление госкорпорации «Ростех» для возобновления там производства, пишет RT.

