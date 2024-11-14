ФТС восстановит инфраструктуру порта Мариуполя летом 2025 года
Восстановление некоторых инфраструктурных объектов в порту Мариуполя планируют завершить летом следующего года. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.
Как отметили в ведомстве, на таможенных постах Мариупольский и Морской порт Мариуполь проходят ремонтные работы, в рамках которых ведутся реконструкция и восстановление зданий, систем отопления, водоснабжения. Кроме того, здесь обустраивают служебные помещения.
«Сроки завершения ремонта — лето 2025 года», — подчеркнули в ФТС.
Ранее стало известно, что предприятия «Азовмаш» и «Азовэлектросталь» в Мариуполе могут передать в управление госкорпорации «Ростех» для возобновления там производства, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru