СМИ: Устроившего скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволили

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на одном из блокпостов в зоне силовой операции в Донбассе, уволен со своей должности. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правительстве страны.

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По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский в связи со скандалом потребовал отставки замглавы МВД, и украинский кабмин принял соответствующее решение.

Гогилашвили 11 декабря остановили для проверки документов на блокпосту на въезде в Донецкую область. Действия правоохранителей возмутили замминистра, в связи с чем Гогилашвили устроил скандал: по мнению чиновника, сотрудники МВД должны знать его в лицо. Замглавы силового ведомства, используя нецензурную лексику, заявил, что «не должен тратить время», доказывая, кто он. Чиновник вел себя довольно агрессивно и требовал от правоохранителей назвать свои имена, номера жетонов и «вести себя по-людски».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УвольнениеМВД УкраиныУкраина
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