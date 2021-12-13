СМИ: Устроившего скандал на блокпосту в Донбассе замглавы МВД Украины уволили

По данным агентства, президент Украины Владимир Зеленский в связи со скандалом потребовал отставки замглавы МВД, и украинский кабмин принял соответствующее решение.

Гогилашвили 11 декабря остановили для проверки документов на блокпосту на въезде в Донецкую область. Действия правоохранителей возмутили замминистра, в связи с чем Гогилашвили устроил скандал: по мнению чиновника, сотрудники МВД должны знать его в лицо. Замглавы силового ведомства, используя нецензурную лексику, заявил, что «не должен тратить время», доказывая, кто он. Чиновник вел себя довольно агрессивно и требовал от правоохранителей назвать свои имена, номера жетонов и «вести себя по-людски».

