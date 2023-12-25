СМИ: Юрфак МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори

Кроме того, на карантин отправили и высшую школу аудита, которая находится в том же здании, что и юрфак. Отмечается, что студентов перевели на дистанционку до 11 января 2024 года.

Ранее бывший сенатор, заслуженный врач России Владимир Круглый в пресс-центре НСН заявил, что производственные мощности в начале 2023 года не были готовы к вспышке кори, но опертивно подстроились под спрос, передает «Радиоточка НСН».

