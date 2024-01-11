СМИ: Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

По данным СМИ, мужчина скончался 11 января в СИЗО «Матросская тишина». Волкодава доставили из изолятора «Матросская тишина» в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

Волкодава, экс-руководителя компании «Цветлит», подозревали в мошеннической схеме с хищением одного миллиарда рублей на госконтрактах при строительстве космодрома «Восточный» и объектов Минобороны России. Против бизнесмена заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, отмечает RT.

