СМИ: Умер фигурант дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный»

Умер главный фигурант уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома «Восточный» Сергей Волкодав, пишет Telegram-канал 112.

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По данным СМИ, мужчина скончался 11 января в СИЗО «Матросская тишина». Волкодава доставили из изолятора «Матросская тишина» в 13-ю больницу Москвы с диагнозом «хроническая субарахноидальная гематома с кровоизлиянием».

Волкодава, экс-руководителя компании «Цветлит», подозревали в мошеннической схеме с хищением одного миллиарда рублей на госконтрактах при строительстве космодрома «Восточный» и объектов Минобороны России. Против бизнесмена заведено дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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