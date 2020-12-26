СМИ: У поместья Майкла Джексона «Неверленд» появился новый владелец

ABC News со ссылкой на Wall Street Journal пишет, что во владение Беркла перешел дом площадью 1100 кв. м, еще один дом у бассейна площадью 343 кв. м, а также отдельное здание кинотеатра и танцевальной студии. В поместье «Неверленд» есть железнодорожная станция в стиле Диснейленда, а также пожарная часть.

Напомним, Беркл является сооснователем инвестиционной компании Yucaipa Companies, он также был бизнес-партнером отца Джексона.

Музыкант назвал свое поместье «Неверленд» в память о сказочной стране из произведений о Питере Пэне.

