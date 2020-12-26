СМИ: У поместья Майкла Джексона «Неверленд» появился новый владелец
После смерти американской поп-звезды Майкла Джексона его поместье «Неверленд» приобрел за 22 миллиона долларов миллиардер Рон Беркл. Эту цену он заплатил за ранчо в Лос Оливос под Санта-Барбарой площадью около 2700 акров (1 га) на аукционе. Об этом сообщают ряд СМИ.
ABC News со ссылкой на Wall Street Journal пишет, что во владение Беркла перешел дом площадью 1100 кв. м, еще один дом у бассейна площадью 343 кв. м, а также отдельное здание кинотеатра и танцевальной студии. В поместье «Неверленд» есть железнодорожная станция в стиле Диснейленда, а также пожарная часть.
Напомним, Беркл является сооснователем инвестиционной компании Yucaipa Companies, он также был бизнес-партнером отца Джексона.
Музыкант назвал свое поместье «Неверленд» в память о сказочной стране из произведений о Питере Пэне.
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