Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO

Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, который был подан против HBO. Об этом сообщает THR, подчёркивая, что теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма «Покидая Неверленд» за нарушение соглашения о неразглашении.

Также сообщается, что после выхода документального фильма, в котором музыканта обвиняют в педофилии, родственники поп-короля подавали иск на сумму 100 миллионов долларов. Они настаивали на том, что HBO нарушил условия договора 1992 года по поводу концертного фильма «The Dangerous Tour». Их нужно было соблюдать в течение 27 лет.

Представители HBO, напротив, считали, что эти условия никакого отношения к нынешней ситуации не имеют. В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.