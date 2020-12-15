Наследники Майкла Джексона выиграли апелляцию по иску к HBO
Наследники Майкла Джексона выиграли апелляционный иск, который был подан против HBO. Об этом сообщает THR, подчёркивая, что теперь у них есть возможность преследовать в суде создателей фильма «Покидая Неверленд» за нарушение соглашения о неразглашении.
Также сообщается, что после выхода документального фильма, в котором музыканта обвиняют в педофилии, родственники поп-короля подавали иск на сумму 100 миллионов долларов. Они настаивали на том, что HBO нарушил условия договора 1992 года по поводу концертного фильма «The Dangerous Tour». Их нужно было соблюдать в течение 27 лет.
Представители HBO, напротив, считали, что эти условия никакого отношения к нынешней ситуации не имеют. В результате суд постановил, что прописанные в 1992 году договоренности были достигнуты по обоюдному согласию и имеют силу и по сей день, хотя прошло уже 28 лет.
Напомним, в марте прошлого года Первый канал перенес премьеру фильма-расследования «Покидая Неверленд» о на свой сайт. Премьера ленты спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию со стороны как сторонников, так и противников фильма. В связи с этим Первый канал принял решение перенести российскую премьеру на свои интернет-ресурсы.
В картине 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон рассказывают, что испытали насилие со стороны поп-звезды, когда им было 10 и 7 лет соответственно. Ранее семья Майкла Джексона раскритиковала фильм, а его героев назвала мошенниками. Они напомнили, что расследование в 2005 году признало Джексона невиновным, а сами мужчины на суде выступили в его защиту.
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