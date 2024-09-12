СМИ: У главы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства

Политик в речи поясняла, что воровство и магазинные кражи правительство лейбористов унаследовало от консерваторов.

Конференция проходила четырехзведочном отеле. По данным СМИ, местная полиция уже расследует кражу. Сама Джонсон отказалась от каких-либо комментариев.

Ранее сообщалось, что велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне под Парижем. Добычей воров стали 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей, которые хранились в незапертом шкафчике. Общая сумма ущерба составила 2,3 тысячи евро, передает «Радиоточка НСН».



