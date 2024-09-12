СМИ: У главы МВД Британии украли кошелек во время речи об эпидемии воровства
У главы британского МВД Дианы Джонсон украли кошелек на конференции для офицеров полиции, на которой она рассказывала об эпидемии воровства и антисоциального поведения в стране, сообщает газета Financial Times.
Политик в речи поясняла, что воровство и магазинные кражи правительство лейбористов унаследовало от консерваторов.
Конференция проходила четырехзведочном отеле. По данным СМИ, местная полиция уже расследует кражу. Сама Джонсон отказалась от каких-либо комментариев.
Ранее сообщалось, что велосипедистов сборной Словакии обокрали в Олимпийской деревне под Парижем. Добычей воров стали 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей, которые хранились в незапертом шкафчике. Общая сумма ущерба составила 2,3 тысячи евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru