В библиотеках Европы произошла серия краж русской классики

Во Франции задержали группу преступников, которая занималась воровством из библиотек европейских городов прижизненных изданий Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова, пишет Le Parisien.

Отменили Акунина*: В России прекращают выход книг и спектаклей автора-иноагента

Так, по данным СМИ, пострадали библиотеки Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Литвы, Польши, Латвии и Эстонии.

Издание также сообщает, что речь идет о людях с грузинскими паспортами, которые могли работать для заказчиков в России.

Ранее стало известно, что в центре Харькова убрали барельеф Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:КнигиАлександр ПушкинБиблиотеки

Горячие новости

Все новости

партнеры