В библиотеках Европы произошла серия краж русской классики
20 января 202416:27
Во Франции задержали группу преступников, которая занималась воровством из библиотек европейских городов прижизненных изданий Александра Пушкина, Николая Гоголя и Михаила Лермонтова, пишет Le Parisien.
Так, по данным СМИ, пострадали библиотеки Франции, Германии, Швейцарии, Финляндии, Литвы, Польши, Латвии и Эстонии.
Издание также сообщает, что речь идет о людях с грузинскими паспортами, которые могли работать для заказчиков в России.
Ранее стало известно, что в центре Харькова убрали барельеф Пушкина, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru