СМИ: Цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек
Цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек, сообщает aif.ru со ссылкой на волонтера движения против рабства «Альтернатива» Артема Гончарова.
Он заявил, что к ним на «горячую» линию позвонила женщина, сообщив, что ее мужа держат в неволе цыгане. Мужчина сумел об этом сообщить супруге по телефону. Он сообщил, что находится в поселке Ровно в Тульской области.
По словам полицейских, они постоянно обнаруживают в это населенном пункте людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести.
Гончаров вместе с правоохранителями прибыл на место, вызволив из плена десятерых человек.
Ранее стало известно, как несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru