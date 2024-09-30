СМИ: Цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек

Цыгане держали в рабстве ветерана специальной военной операции и еще девятерых человек, сообщает aif.ru со ссылкой на волонтера движения против рабства «Альтернатива» Артема Гончарова.

Он заявил, что к ним на «горячую» линию позвонила женщина, сообщив, что ее мужа держат в неволе цыгане. Мужчина сумел об этом сообщить супруге по телефону. Он сообщил, что находится в поселке Ровно в Тульской области.

По словам полицейских, они постоянно обнаруживают в это населенном пункте людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести.

Гончаров вместе с правоохранителями прибыл на место, вызволив из плена десятерых человек.

Ранее стало известно, как несовершеннолетних россиянок продавали в сексуальное рабство в Бахрейне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

