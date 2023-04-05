СМИ: Треповой вызвали скорую после многочасового допроса
Скорую помощь пришлось вызывать после длительного допроса Дарье Треповой, которую обвинили в совершении теракта в Санкт-Петербурге и убийстве военкора. Как сообщает интернет-ресурс 78.ru, следователи работали с 26-летней арестованной не менее девяти часов.
После длительного допроса в Следственном комитете Трепова стала жаловаться на недомогание. По предварительным данным, ухудшение состояния вызвано тем, что при взрыве в кафе она была контужена, плохо слышала и теряла ориентацию в пространстве. Следователи вели себя корректно.
Согласно данным следствия, Дарья Трепова 2 апреля передала Татарскому (Максиму Фомину) во время его творческого вечера статуэтку, начинённую взрывчаткой. При взрыве погиб только военкор, более 40 человек пострадали.
Обвиняемой грозит до 20 лет строгого режима, несмотря на её утверждения о том, что ее «подставили» и использовали втёмную. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru