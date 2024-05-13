СМИ: Телеканал НТВ отменил показ выпуска шоу «Звезды» после возмущения Поплавской
Телеканал НТВ отменил показ очередного выпуска шоу «Звезды» после возмущения актрисы Яны Поплавской. Об этом сообщает издание «Царьград».
Актриса в своем Telegram-канале негативно высказалась о новом шоу, участниками которого стали Филипп Киркоров и Александр Ревва. По мнению Поплавской, таким людям не место на федеральном телевидении. Ее позицию поддержали журналист Роман Голованов и публицист Михаил Шахназаров.
«Рано говорить, что нас услышали. Подождем еще одну неделю, может, все вернется на круги своя. Но хочется верить, что мнение россиян имеет значение», — написала актриса после того, как новый выпуск шоу не вышел в эфир.
Ранее Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины после начала СВО перебрались в США, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ. Однако артисты опровергли эту информацию, напоминает «Радиоточка НСН».
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