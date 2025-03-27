СМИ: Телеканал «Дом кино» стер лицо Пугачевой из фильма «Ледокол»

Российский телеканал «Дом кино» стер из фильма «Ледокол» лицо певицы Аллы Пугачевой, сообщило издание The Voice.

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Фильм повествует о корабле, застрявшем во льдах в 1985 году. В одном из кадров появляется фотография певицы на календаре, однако узнать Пугачеву невозомжно.

«Как выяснилось, лицо поп-звезды подверглось цензуре — было заблюрено», — отметило издание.

Ранее российский общественник Виталий Бородин заявил, что Пугачева готовила на него покушение. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КиноТелеканалыФильмПевицаАлла Пугачева

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