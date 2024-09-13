СМИ: Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатом» на сумму более 100 млн рублей

В Москве Басманный суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги, сообщает РИА Новости.

В Ростове-на-Дону задержан работник холдинга за попытку взятки УФСБ

Речь идет о сумме, которая превышает 100 млн рублей. Арест произведен в рамках дела о получении взятки и касается трех московских квартир, трех машин и одного машиноместа.

Большая часть имущества оформлена на жену Сахарова.

Ранее топ-менеджер был арестован за получение взятки в особо крупном размере. Другие подробности не сообщаются.

Ранее в Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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