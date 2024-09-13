СМИ: Суд арестовал имущество топ-менеджера «Росатом» на сумму более 100 млн рублей
В Москве Басманный суд арестовал имущество топ-менеджера госкорпорации «Росатом» Геннадия Сахарова и его супруги, сообщает РИА Новости.
Речь идет о сумме, которая превышает 100 млн рублей. Арест произведен в рамках дела о получении взятки и касается трех московских квартир, трех машин и одного машиноместа.
Большая часть имущества оформлена на жену Сахарова.
Ранее топ-менеджер был арестован за получение взятки в особо крупном размере. Другие подробности не сообщаются.
Ранее в Краснодаре бизнесмена задержали по подозрению в хищении у Минобороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru