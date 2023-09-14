Минобрнауки: Для первокурсников стоимость обучения в вузах выросла на 9%

Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников в среднем на 9%, если сравнивать с ценами прошлого года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать стоимость обучения, заведения исходят из собственной финансово-экономической модели.