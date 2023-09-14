Минобрнауки: Для первокурсников стоимость обучения в вузах выросла на 9%

Российские вузы подняли стоимость обучения для первокурсников в среднем на 9%, если сравнивать с ценами прошлого года. Об этом сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия-24».

Он отметил, что вузы имеют право самостоятельно устанавливать стоимость обучения, заведения исходят из собственной финансово-экономической модели.

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Ранее ректор Государственного Университета Управления Владимир Строев назвал «Радиоточка НСН» самые востребованные специальности в вузе в 2023 году. Он выделил государственное управление, юриспруденцию и рекламу. Это основные направления с реально большим конкурсом. При этом между университетами обостряется борьба за абитуриентов по направлениям подготовки, где требуется физика и химия, заявил ректор МГУ им. Огарева Дмитрий Глушко. Эти направления он назвал сложными, ребята предпочитают выбирать другие программы.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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