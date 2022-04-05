СМИ: Срок регистрации медизделий в России сократили до 5-22 рабочих дней
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий с 50 до 5-22 рабочих дней. Об этом говорится на сайте кабмина.
Отмечается, что эта мера позволит избежать их дефицита в России.
По данным источника, перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в новом упрощенном порядке, будет определяться специальной межведомственной комиссией, которая будет создана в ближайшее время. В нее войдут, в том числе представители Минздрава, Минпромторга, ФАС и других ведомств.
4 апреля Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над упрощением ввоза иностранных лекарств в Россию и процедуры их регистрации. Он также отметил, что власти ускорили процесс регистрации отечественных медицинских изделий в случае замены в них иностранных составляющих.
Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сейчас прорабатываются возможные меры для того, чтобы поддержать фармацевтическую отрасль, и не допустить резкого роста цен.
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