СМИ: Срок регистрации медизделий в России сократили до 5-22 рабочих дней

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий с 50 до 5-22 рабочих дней. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что эта мера позволит избежать их дефицита в России.

По данным источника, перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в новом упрощенном порядке, будет определяться специальной межведомственной комиссией, которая будет создана в ближайшее время. В нее войдут, в том числе представители Минздрава, Минпромторга, ФАС и других ведомств.