СМИ: Срок регистрации медизделий в России сократили до 5-22 рабочих дней

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры госрегистрации медизделий с 50 до 5-22 рабочих дней. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что эта мера позволит избежать их дефицита в России.

По данным источника, перечень медицинских изделий, которые можно будет регистрировать в новом упрощенном порядке, будет определяться специальной межведомственной комиссией, которая будет создана в ближайшее время. В нее войдут, в том числе представители Минздрава, Минпромторга, ФАС и других ведомств.

Трунов: Опасно, когда лекарства скупают без необходимости

4 апреля Михаил Мишустин заявил, что правительство работает над упрощением ввоза иностранных лекарств в Россию и процедуры их регистрации. Он также отметил, что власти ускорили процесс регистрации отечественных медицинских изделий в случае замены в них иностранных составляющих.

Ранее генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев в пресс-центре НСН заявил, что сейчас прорабатываются возможные меры для того, чтобы поддержать фармацевтическую отрасль, и не допустить резкого роста цен.

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