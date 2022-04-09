СМИ: Собчак получила гражданство Израиля

Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном Володин назвал блокировку канала «Дума.ТВ» на YouTube нарушением прав граждан РФ на информацию СМИ: введение нефтяного эмбарго против РФ может вызвать эффект бумеранга на мировом рынке нефти Черепаху размером больше метра и весом около 100 килограммов нашли на пляже в Анапе