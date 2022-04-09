СМИ: Собчак получила гражданство Израиля
Российская телеведущая Ксения Собчак и ее сын получили гражданство Израиля. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на осведомленные источники в субботу, 9 апреля.
«Российская журналистка (...) Ксения Собчак получила израильское гражданство», - говорится в публикации.
По данным издания, Собчак получила право израильское гражданства согласно местному закону о возвращении, в связи с тем, что дед телеведущей по материнской линии - еврей по национальности. У сына Собчак также есть еврейские корни по отцовской линии. Мальчика Собчак родила в браке с российским актером Максимом Виторганом.
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