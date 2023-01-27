Главу информационного управления ФТС задержали в Москве
Глава информационного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев задержан в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что с Васильевым проводятся следственные действия. Причина задержания главы управления не уточняется. Ожидается, что в дальнейшем Васильеву изберут меру пресечения, пишет РИА ФАН.
Как сообщают Известия, Дмитрия Васильева обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. По данным издания, задержанный заключал государственные контракты с подрядчиками, которыми выступали близкие ему люди, и получал взятки в виде откатов.
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