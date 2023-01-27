Главу информационного управления ФТС задержали в Москве

Глава информационного управления Федеральной таможенной службы Дмитрий Васильев задержан в Москве. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бывший замглавы Минэнерго получил взятку в 227 млн рублей за помощь при заключении госконтрактов

Отмечается, что с Васильевым проводятся следственные действия. Причина задержания главы управления не уточняется. Ожидается, что в дальнейшем Васильеву изберут меру пресечения, пишет РИА ФАН.

Как сообщают Известия, Дмитрия Васильева обвиняют в получении взятки в размере 25 млн рублей. По данным издания, задержанный заключал государственные контракты с подрядчиками, которыми выступали близкие ему люди, и получал взятки в виде откатов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеФТСМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры