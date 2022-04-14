СМИ: Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для пользователей из России
Компания Monotype, владеющая правами на популярные шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica, заблокировала доступ к своей библиотеке для российских пользователей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в одной из IT-компаний.
Как отметил собеседник издания, библиотека шрифтов Monotype стала недоступна в России с 11 апреля. При этом официальных уведомлений эта компания не получала, указывает РЕН ТВ. Пользователи при переходе на страницу с каталогом шрифтов видят сообщение о запрете доступа, но сам сайт Monotype в России остается доступным.
Издание отмечает, что компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности, обязаны приобрести соответствующую лицензию у правообладателей. Тем не менее, помимо Monotype, аналогичные шрифты предлагают многие другие платформы, пишет Ura.ru.
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