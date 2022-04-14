СМИ: Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для пользователей из России

Как отметил собеседник издания, библиотека шрифтов Monotype стала недоступна в России с 11 апреля. При этом официальных уведомлений эта компания не получала, указывает РЕН ТВ. Пользователи при переходе на страницу с каталогом шрифтов видят сообщение о запрете доступа, но сам сайт Monotype в России остается доступным.

Издание отмечает, что компании, которые используют шрифты в коммерческой деятельности, обязаны приобрести соответствующую лицензию у правообладателей. Тем не менее, помимо Monotype, аналогичные шрифты предлагают многие другие платформы, пишет Ura.ru.



