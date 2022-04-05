В Германии закрыт крупнейший в мире русскоязычный даркнет-рынок Hydra Market

Власти Германии объявили о закрытии серверов крупнейшего в мире русскоязычного даркнет-рынка Hydra Market. В ходе оперативных мероприятий у теневой торговой площадки конфискованы биткоины на сумму около 23 миллионов евро, информирует Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA).

В отношении операторов и администраторов интернет-платформы проводится предварительное расследование по подозрению в коммерческой деятельности криминальных торговых площадок в интернете, в приобретении или предоставлении возможности для нелегальной торговли наркотиками, а также в отмывании финансовых средств.

Как рассказали в ВКА, перед этим было проведено масштабное расследование в отношении Hydra Market с участием прокуратуры Франкфурта и представителей госорганов США.

Доступ к русскоязычному нелегальному торговому ресурсу в сети Darknet был открыт не позднее 2015 года. На платформе были зарегистрированы более 19 тысяч продавцов и около 17 миллионов пользователей. Там велась незаконная торговля наркотиками, похищенными данными, поддельными документами и цифровыми услугами.

По оценке германских правоохранителей, Hydra Market, предположительно, была нелегальным ресурсом с самым высоким оборотом в мире. Только в 2020 году объём её продаж превысил 1,2 миллиарда евро. Среди прочего, сервис теневой площадки Bitcoin Bank Mixer использовался для запутывания цифровых транзакций платформы, что затрудняло отслеживание операций с криптовалютой.

