СМИ: Россияне стали жертвами масштабной аферы с авто из Казахстана

Россияне стали жертвами масштабного мошенничества, связанного с автомобилями, ввезенными из Казахстана. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова.

По его словам, в 2023 году жителям Казахстана предлагалось оформить на себя автомобили в кредит и получить за это вознаграждение в размере двух млн тенге (примерно 400 тысяч рублей – прим. НСН). При этом отмечается, что граждане соседнего государства могли выкупить авто по сниженной цене.

Сообщалось, что машины предназначены для работы в таксопарках и прокате. Гражданам также гарантировали регулярные выплаты по кредитам от их имени, с последующим переоформлением на парк или автопрокат. Речь идет о более чем 800 автомобилях. Среди наиболее часто приобретаемых были Hyundai Elantra, Toyota Camry, Creta, Sonata и Tucson.

Однако позже выяснилось, что договора с жителями Казахстана были нарушены, и в феврале 2024 года мошенники прекратили возвраты по кредитам. В ходе расследования стало понятно, что машины не были использованы в Казахстане, а изначально были вывезены в Россию и проданы с помощью поддельных договоров купли-продажи.

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Максим Шелков добавил, что многие пострадавшие купили авто в 2023 году с оформлением необходимых документов в РФ, в том числе с электронным паспортом технического средства (ЭПТС) и свидетельством безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Автомобили были проданы через автосалоны как ввезенные из Казахстана по мошеннической схеме.

В феврале 2024 года граждане в Казахстане массово обратились в полицию. По словам Шелкова, число пострадавших продолжает расти. Жители соседнего государства пытаются вернуть свои машины, а россиянам приходится бороться за признание их добросовестными владельцами или за возврат денег.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил российских автомобилистов о деятельности мошенников, предлагающих оформить ДТП без участия ГИБДД через фирмы «аварийных комиссаров», передает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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