СМИ: Россияне стали жертвами масштабной аферы с авто из Казахстана

Россияне стали жертвами масштабного мошенничества, связанного с автомобилями, ввезенными из Казахстана. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на руководителя экспертного центра «Автокриминалист» Максима Шелкова.

По его словам, в 2023 году жителям Казахстана предлагалось оформить на себя автомобили в кредит и получить за это вознаграждение в размере двух млн тенге (примерно 400 тысяч рублей – прим. НСН). При этом отмечается, что граждане соседнего государства могли выкупить авто по сниженной цене.

Сообщалось, что машины предназначены для работы в таксопарках и прокате. Гражданам также гарантировали регулярные выплаты по кредитам от их имени, с последующим переоформлением на парк или автопрокат. Речь идет о более чем 800 автомобилях. Среди наиболее часто приобретаемых были Hyundai Elantra, Toyota Camry, Creta, Sonata и Tucson.

Однако позже выяснилось, что договора с жителями Казахстана были нарушены, и в феврале 2024 года мошенники прекратили возвраты по кредитам. В ходе расследования стало понятно, что машины не были использованы в Казахстане, а изначально были вывезены в Россию и проданы с помощью поддельных договоров купли-продажи.