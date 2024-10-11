Роспотребнадзор заявил о распространении фейкового документа от ведомства

Мошенники стали распространять фейкового документа якобы от Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении говорится, что в фальшивом документе содержится просьба оказать содействие в организации телефонных бесед с сотрудниками организации, якобы в «рамках реализации мер по обеспечению информационной безопасности в Роспотребнадзоре».

Отмечается, что фейковые письма направляются руководителям предприятий, организаций, учреждений, индивидуальным предпринимателям.

«Данная информация... представляет собой фальсифицированный документ! Убедительно просим вас игнорировать подобные сообщения!» - призвали в ведомстве.

Ранее в Роскачестве раскрыли новое мошенничество под видом служб доставки, когда аферисты копируют официальные профили сервисов «Яндекс Доставки», «Delivery Club», «Сбермаркета» и «СДЭК», сообщает RT.


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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
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