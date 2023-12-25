СМИ: Российские операторы расширят сотрудничество с Google по трафику
Российские операторы расширят количество прямых стыков с Google, увеличив пропускную способность для трафика, пишет РБК со ссылкой на участников рынка.
После начала спецоперации Google перестала поставлять новые серверы. Те, что продолжают действовать в России, постепенно выходят из строя. При этом трафик постоянно растет и требует расширения инфраструктуры. По данным РБК, в начале декабря американская компания предложила российским операторам организовать прямой стык в Москве или Санкт-Петербурге для сохранения доступа к сервисам. Раньше информация хранилась на спецсерверах Google Global Cache, установленных на сетях российских операторов. Однако продолжение подобной работы ставит под угрозу качество работы YouTube.
Ранее мировой судья в Таганском районе Москвы оштрафовал Google на 4 миллиона рублей, признав компанию виновной в неудалении недостоверной информацией о спецоперации ВС РФ, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru