СМИ: Рестораторы просят разрешить работать без перчаток в Москве

Миронов отметил, что кожа под перчатками сильно потеет. Кроме того, это может привести к развитию дерматита и аллергии. По его словам, нужно установить единые требования и изменить указ так, чтобы он разрешал сотрудникам ресторанов и кафе работать без перчаток.

Ранее, 5 марта 2020 года, мэр Москвы указал носить сотрудникам общепита средства индивидуальной защиты (в том числе перчатки) с 12 мая. При этом в мае 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал не носить перчатки, а использовать антисептики. Сейчас за отсутствие перчаток ИП грозит до 60 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам — 300 тысяч.

