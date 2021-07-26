СМИ: Рестораторы просят разрешить работать без перчаток в Москве
Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов направил письмо мэру столицы Сергею Собянину, в котором попросил разрешить сотрудникам общепита работать без перчаток, сообщили «Известия».
Миронов отметил, что кожа под перчатками сильно потеет. Кроме того, это может привести к развитию дерматита и аллергии. По его словам, нужно установить единые требования и изменить указ так, чтобы он разрешал сотрудникам ресторанов и кафе работать без перчаток.
Ранее, 5 марта 2020 года, мэр Москвы указал носить сотрудникам общепита средства индивидуальной защиты (в том числе перчатки) с 12 мая. При этом в мае 2020 года Роспотребнадзор рекомендовал не носить перчатки, а использовать антисептики. Сейчас за отсутствие перчаток ИП грозит до 60 тысяч рублей штрафа, а юридическим лицам — 300 тысяч.
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