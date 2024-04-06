СМИ: Поставщика бронежилетов для Минобороны заподозрили в махинациях на ₽2 млрд

Главу ООО «ГК "Пикет"» Андрея Есипова арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве при исполнении контракта с Минобороны на изготовление и поставку 20 тысяч бронежилетов и «плитников», используемых в зоне специальной военной операции. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, Есипова и ряд других фигурантов заподозрили в хищении 2 млрд рублей.

«По версии следствия, заказчик, переплатив, получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Защита господина Есипова утверждает, что его оговорили бывшие сотрудники предприятия», — отмечается в материале.

По словам подозреваемого, в основу дела легли представленные бывшими сотрудниками «Пикета» данные. Ранее этих работников уволили, уличив в крупных хищениях, после против них возбудили уголовное дело. При этом экс-менеджеры угрожали главе компании разбирательством и требовали компенсацию в размере 300 млн рублей.

Есипов не признал вину в мошенничестве. Судья отправил подозреваемого, а также двух менеджеров его компании в СИЗО на два месяца.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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