СМИ: Полиция задержала на около Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов

По данным издания, которое ссылается на адвоката Сергея Тельнова и адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманов, в ОВД Басманном не менее десяти задержанных, включая двоих несовершеннолетних. В ОВД Тверском - 15 активистов.

Официальные данные от полиции пока отсутствуют.

Ранее в СМИ появилась информация об одиночных пикетах нескольких десятков ЛГБТ-активистов около российского парламента. Они решили выразить протест против внесенных в Госдуму законопроектов, которые запрещают в России однополые браки, а также усыновление такими парами и трансгендерами детей. Работу, которая шла над законопроектами три года, возглавляла сенатор Елена Мизулина. Документы актуализированы с учетом новых положений Конституции Российской Федерации.

Напомним, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что «мощная отрицательная позиция» российского населения к гомосексуальным парам это «наследие уголовной культуры, где гомосексуализм признается сверхгрехом».

