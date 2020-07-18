СМИ: Полиция задержала на около Госдумы более 20 ЛГБТ-активистов
В двух отделениях полиции – в Басманном и Тверском – задержаны около 25 ЛГБТ-активистов. Сотрудники полиции задержали их у здания Госдумы в Москве во время одиночных пикетов против поправок в Семейный кодекс, сообщает «Интерфакс».
По данным издания, которое ссылается на адвоката Сергея Тельнова и адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманов, в ОВД Басманном не менее десяти задержанных, включая двоих несовершеннолетних. В ОВД Тверском - 15 активистов.
Официальные данные от полиции пока отсутствуют.
Ранее в СМИ появилась информация об одиночных пикетах нескольких десятков ЛГБТ-активистов около российского парламента. Они решили выразить протест против внесенных в Госдуму законопроектов, которые запрещают в России однополые браки, а также усыновление такими парами и трансгендерами детей. Работу, которая шла над законопроектами три года, возглавляла сенатор Елена Мизулина. Документы актуализированы с учетом новых положений Конституции Российской Федерации.
Напомним, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников в эфире НСН отметил, что «мощная отрицательная позиция» российского населения к гомосексуальным парам это «наследие уголовной культуры, где гомосексуализм признается сверхгрехом».
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