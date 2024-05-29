СМИ: Памятник Евгению Пригожину установили на кладбище в Петербурге
Бронзовый памятник основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину был установлен на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом пишет издание 47news.
По данным портала, на могиле Пригожина появился гранитный обелиск-надгробие, на котором указаны имя, даты рождения и смерти, а также имеется эмблема ЧВК «Вагнер». Рядом будет размещён памятник бизнесмену в полный рост.
Уточняется, что монумент официально планируют открыть в день рождения Пригожина - 1 июня.
Основатель ЧВК «Вагнер» погиб 23 августа 20203 года в результате крушения частного самолёта в Тверской области. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, окончательный доклад по расследованию инцидента ещё не представили, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru