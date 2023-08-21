СМИ: Осенью хлеб в России подорожает на 10%

Осенью хлеб в России подорожает на 10%, пишет Telegram-канал Baza. По данным источников в отрасли, это случится из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.

После отказа Москвы продлить зерновую сделку цены на зерно и муку поползли, их закупки теперь обходятся на 20% дороже. А из-за санкций и обвала рубля в обслуживание импортного оборудования подорожало на 50%.