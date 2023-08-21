СМИ: Осенью хлеб в России подорожает на 10%
Осенью хлеб в России подорожает на 10%, пишет Telegram-канал Baza. По данным источников в отрасли, это случится из-за выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.
После отказа Москвы продлить зерновую сделку цены на зерно и муку поползли, их закупки теперь обходятся на 20% дороже. А из-за санкций и обвала рубля в обслуживание импортного оборудования подорожало на 50%.
Ранее также сообщалось, что отток мигрантов после ослабления рубля приводит к нехватке рабочих на крупных агропредприятиях. В России нужно ввести обязательную практику на сельскохозяйственных работах для студентов на фоне оттока мигрантов, заявил председатель Союза участников рынка картофеля и овощей Сергей Лупехин в беседе с «Радиоточкой НСН». По его словам, трудовые мигранты теперь нацелены получить работу в Евросоюзе.
Со своей стороны, глава Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв отметил, что дефицит кадров связан с низким уровнем оплаты труда в отрасли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru