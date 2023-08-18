Осенью глазированные сырки подорожают до 120 рублей за штуку

Уже этой осенью их цена вырастет до 120 рублей за штуку. Рост цен объясняется проблемами с шоколадом на мировом рынке и выстраиванием новых логистических цепочек.

В компаниях «Ростагрокомплекс» и «Свитлогорье», рассказали, что сильнее всего на цену продукта повлияло резкое подорожание шоколада. Многие мировые производители бьют тревогу из-за высоких цен на какао-бобы. Дорожает и молочная продукция. А ещё подросший в цене бензин. По мнению экспертов, осенью глазированные сырки в среднем подорожают на 20%.

Ранее экс-министр труда Сергей Калашников в пресс-центре НСН заявил, что государство должно помочь населению из-за роста цен.

