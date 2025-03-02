СМИ: Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах
Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в подмосковных Мытищах. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По свидетельствам очевидцев, конфликт возник между одним из посетителей торгового центра и охраной, после чего мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, стрелявший был одет в форму доставщика. Все пострадавшие получили ранения в ногу и спину.
Официальной информации пока нет.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, охранник остановил подозрительного мужчину: он был одет во всё черное, а в руках был чемодан. Он стал сопротивляться и сделал минимум 6 выстрелов.
Как передает Telegram-канал Mash, незадолго до конфликта мужчину силой прогнали из ТЦ и предупредили, что в следующий раз будет хуже. Спустя время он вернулся с оружием, начал провоцировать охрану и открыл огонь.
Ранее два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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