СМИ: Очевидцы сообщают о стрельбе в торговом комплексе «Красный кит» в Мытищах

По свидетельствам очевидцев, конфликт возник между одним из посетителей торгового центра и охраной, после чего мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета. По предварительным данным, стрелявший был одет в форму доставщика. Все пострадавшие получили ранения в ногу и спину.

Официальной информации пока нет.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, охранник остановил подозрительного мужчину: он был одет во всё черное, а в руках был чемодан. Он стал сопротивляться и сделал минимум 6 выстрелов.

Как передает Telegram-канал Mash, незадолго до конфликта мужчину силой прогнали из ТЦ и предупредили, что в следующий раз будет хуже. Спустя время он вернулся с оружием, начал провоцировать охрану и открыл огонь.

Ранее два человека пострадали в результате стрельбы на параде в Филадельфии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

